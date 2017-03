Die „Doomsday Clock“ signalisiert, wie dicht die Menschheit vor dem Weltuntergang steht. Wir verraten, wie sich ihre Deutung im Laufe der Zeit geändert hat.

Bereits 1947 kam die Zeitschrift „Bulletin of the Atomic Scientists“ (BAS) auf die Idee – getreu dem Sprichwort „es ist fünf vor zwölf“ – eine symbolische Endzeit-Uhr einzuführen. Diese Weltuntergangsuhr (auch Atomkriegsuhr oder engl. „Doomsday Clock“ genannt) hat einen ernsten Hintergrund.

Der Sinn der Weltuntergangsuhr

Die Weltuntergangsuhr sollte die Öffentlichkeit ursprünglich auf das aktuell drohende Risiko eines Atomkriegs aufmerksam machen. Die Zeigerstellung startete 1947 mit „Sieben Minuten vor Zwölf“. Mittlerweile wurde die Atomkriegsuhr bereits 21 mal neu gestellt. Allerdings geht es in modernen Zeiten nicht mehr nur um die Gefahr des Atomkrieges. Je nach Weltlage in Sachen Krieg, Klima- und Umweltproblemen sowie Energiefragen schreitet die Zeitschrift BAS in Absprache mit Wissenschaftlern – darunter etliche Nobelpreisträger, Direktoren und Sponsoren – zur Umstellung der Weltuntergangsuhr.

Die wichtigsten Umstellungen der letzten Jahrzehnte

Jahr Zeigerstellung und Ursache 1947 Die Ersteinstellung erfolgte auf 7 Minuten vor 12 Uhr. 1949 Mit den ersten Kernwaffentests der Sowjetunion in diesem Jahr gingen die Zeiger der Weltuntergangs- bzw. Atomkriegsuhr auf 3 Minuten vor 12 Uhr. 1953 Thermonukleare Entwicklungen und Wasserstoffbombentests der Großmächte USA und Sowjetunion sorgten für eine Einstellung der Zeiger der Weltuntergangsuhr auf 2 Minuten vor Zwölf. 1960 Die Lage entspannt sich durch internationale Kooperation und die Weltzeituhr steht auf 7 Minuten vor 12 Uhr. 1963 Der Vertrag über einen teilweisen Atomteststopp sorgt für Entspannung. Es ist 12 Minuten vor 12 Uhr. 1968 China gelangt an Atomwaffen und im Nahen Osten ist Krieg. Zwei gute Gründe, die Weltuntergangsuhr auf 7 Minuten vor Zwölf zu stellen. 1969 Kurzzeitig kann Entwarnung gegeben werden, als die USA den Atomwaffensperrvertrag ratifizieren. Es ist "nur" noch 10 Minuten vor 12 Uhr. 1972 Weitere Abrüstungsgespräche sorgen für Entspannung und die Weltuntergangsuhr rutscht auf 12 Minuten vor 12 Uhr. 1974 Indien rüstet Atomwaffen auf. Die Atomkriegsuhr wird auf 9 Minuten vor 12 Uhr gestellt. 1980 Die Abrüstungsgespräche stecken in der Krise, weltweit finden nationalistische Kriege statt und terroristische Aktionen nehmen Überhand, was zu einer Verschärfung der Lage führt. Es ist 7 Minuten vor 12 Uhr. 1981 Die Weltlage verschärft sich mit Konflikten in Polen, Südafrika und Afghanistan weiter. Die Atomkriegs- bzw. Weltuntergangsuhr rutscht auf 4 Minuten vor 12 Uhr. 1984 Das Wettrüsten überträgt sich mit 3 Minuten vor 12 Uhr auf die Weltuntergangsuhr. 1988 Um 6 Minuten vor 12 Uhr unterzeichnen USA und UdSSR ein Abkommen zum Abbau von Mittelstreckenraketen. 1990 Das Ende des kalten Krieges und demokratische Vorstöße in Osteuropa drehen die Weltuntergangsuhr auf 10 Minuten vor 12 Uhr zurück. 1991 Weitere Entschärfung der Weltlage durch die Unterzeichnung der START-Verträge. Es ist 17 Minuten vor 12 Uhr. 1995 Die Abrüstung schreitet zu langsam voran, so dass die Weltuntergangsuhr sich auf 14 Minuten vor 12 Uhr einpendelt. 1998 Atomwaffentests von Pakistan und Indien führen zu einer Verschlechterung im Stand der Weltuntergangsuhr auf 9 Minuten vor 12 Uhr. 2002 Die Lage verschlechtert sich wieder durch die stockende Abrüstung. Dieses Jahr steht die Atomkriegsuhr auf 7 Minuten vor 12 Uhr. 2007 Atomwaffenverdacht im Iran, Kernwaffentest in Nordkorea, mangelnde Sicherung nuklearen Materials und die anhaltende Präsenz von Kernwaffen in Russland und den USA bringen die "Doomsday Clock" auf 5 vor 12. 2010 Die Weltuntergangsuhr wurde tatsächlich wieder einmal zurückgestellt, da der Amtsantritt von US-Präsident Barack Obama Anlass zu Hoffnungen auf eine Entspannung der weltpolitischen Lage gab. 2012 Am 10.01.2012 kamen die Experten zu dem Schluss, dass die Atomkriegsuhr wieder auf 5 Minuten vor 12 zu stellen war. Ausschlaggebend waren die Zukunft der Atomenergie nach dem verheerenden Unfall in Fukushima, der ungebremste Klimawandel, die knappen Ressourcen und die weitere Verbreitung von Atomwaffen in der Welt. 2015 Seit dem 22. Januar 2015 steht die Weltuntergangsuhr auf drei Minuten vor zwölf. Der Mangel an globaler Zusammenarbeit auf politischer, umweltpolitischer und wirtschaftlicher Ebene, der Klimawandel, Bedrohungen in Sachen Informationstechnologie und starke Spannungen zwischen den Atommächten USA und Russland sorgten für die drastische Verschlechterung der Weltlage.

